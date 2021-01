Jetzt LIVE: SCR Altach gegen Red Bull Salzburg im Ticker

Meister Red Bull Salzburg ist gegen den Abstiegskandidaten SCR Altrach auf ein Kampfspiel eingestellt, wobei die Salzburger die eigenen Titelansprüche untermauern wollen. Wir berichten ab 14.30 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Der Auftakt ins Fußball-Jahr 2021 am Sonntag (14.30 Uhr) in Altach läutet für Meister Salzburg wieder intensive Wochen ein. Zehn Spiele haben die "Bullen" inklusive Europacup bis Ende Februar zu absolvieren, ein erfolgreicher Bundesliga-Start soll dafür Extra-Schwung verleihen. Das bisher letzte Duell im Ländle verloren die Salzburger 2:3. Trainer Jesse Marsch stellte seine Truppe auf ein Kampfspiel ein.

Salzburg kämpft um Rückkehr an Tabellenspitze

Das neue Jahr soll für ausgeruhte Salzburger nicht so beginnen, wie das alte endete: mit einer Niederlage. Durch das 2:3 gegen den WAC zum Jahreskehraus steht fest, dass der Abo-Meister in Altach nicht als Tabellenführer einlaufen wird. Die Verfolger Sturm (punktegleich) und Rapid (einen Punkt zurück) hatten schon am Freitag in Wien ein Duell um Platz eins.