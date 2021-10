Jetzt LIVE: SCR Altach gegen RB Salzburg im Ticker

Red Bull Salzburgs Erfolgslauf in der Fußball-Bundesliga steht am Samstag auswärts gegen den SCR Altach auf dem Prüfstand. Wir berichten ab 17 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Red Bull Salzburg geht als Favorit ins Duell

Bei einem Sieg im Ländle stünden die Salzburger nach den ersten elf Meisterschaftspartien dieser Spielzeit ohne Punkteverlust da, was bisher noch keinem Team in der Liga-Geschichte gelungen ist. Außerdem würde der Titelverteidiger in diesem Fall bei saisonübergreifend 15 vollen Bundesliga-Erfolgen en suite halten - damit wäre man alleiniger Inhaber des Rekords, den man sich derzeit noch mit Rapid teilt. Die Hütteldorfer hatten 1987 ebenfalls 14 Mal in Folge gewonnen.

Derartige Statistiken spielen für Trainer Jaissle aber nur eine untergeordnete Rolle. "Die Jungs wissen, dass sie als erste Mannschaft überhaupt die ersten elf Ligaspiele in Folge gewinnen können. Und natürlich ist es unser Ziel, die drei Punkte zu holen. Aber ich habe ja schon ein paarmal gesagt: Es geht nicht darum, zu Saisonbeginn Rekorde zu brechen - sondern darum, am Ende ganz oben zu stehen", erklärte der Deutsche.

Altach befindet sich noch in der Entwicklung

Für Altach-Coach Damir Canadi ist die Rollenverteilung klar. "Salzburg ist zurzeit das überragende Team. Sollten wir ein positives Ergebnis erzielen, wäre es eine große Sensation", meinte der Wiener. Seine Mannschaft ist seit sechs Matches sieglos und liegt in der Tabelle einen Punkt vor Schlusslicht WSG Tirol an vorletzter Stelle. "Wir sind noch in der Entwicklung. Die Zufriedenheit ist noch nicht vollständig gegeben. Doch wir glauben an unsere jungen Spieler und so wird es in der Zukunft auch ein besseres Bild von unserer Mannschaft geben", sagte Canadi über die aktuelle Situation.