Jetzt LIVE: SCR Altach gegen LASK Linz in Ticker

Der LASK hat den jüngsten Ausrutscher in der Bundesliga mit dem Einzug ins Finale des ÖFB-Cups vergessen gemacht. Drei Tage später soll die Hochstimmung beim Tabellendritten im "Ländle" nicht wieder verebben Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Der SCR Altach will am Samstag (17.00 Uhr) jedoch nach dem Erfolg über den WAC auch im zweiten Spiel unter Rückkehrer Damir Canadi ungeschlagen bleiben. Canadi stellte sich auf keine schön anzusehende Partie ein.

Altach will kompakt auftreten

"Es wird kein großes Kombinationsspiel werden", sagte Altachs Trainer. Selbst wolle man weiter danach trachten, vor allem defensiv stabil aufzutreten. Die Spielanlage sei nun eine andere als noch unter Vorgänger Alex Pastoor. "Aber bei dem Tabellenstand ist es wichtig, dass wir kompakt auftreten", erinnerte Canadi. Als Elfter sei sein Team nach wie vor gefährdet, ans Tabellenende zurückzurutschen. Die Admira hat als Schlusslicht bei nahezu identem Torverhältnis zwei Zähler Rückstand auf die Vorarlberger. Diese sind gegen den LASK in der Bundesliga in acht Versuchen noch sieglos. Zuletzt setzte es vier Niederlagen in Folge.