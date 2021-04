Jetzt LIVE: SCR Altach gegen FC Admira im Ticker

Es sind "big points", die Altach im Heimspiel gegen die Admira anpeilt. Mit einem Sieg können sich die Vorarlberger bereits um sieben Punkte vom Schlusslicht aus Niederösterreich absetzen. Wir berichten ab 18.30 Uhr live vom Spiel.

SCR Altach will wichtige Punkte

Beim 0:0 am Samstag in Ried holten die Vorarlberger im siebenten Spiel unter Canadi den 13. Punkt, das Konto soll weiter aufgestockt werden. "Wir wissen, dass wir uns mit einer positiven Woche nach oben orientieren könnten", meinte Canadi im Hinblick auf die Heimpartien gegen die Admira und Hartberg (Samstag). "Speziell die zwei Heimspiele wollen wir unbedingt positiv bestreiten."

Der Punkt gegen Ried fühlte sich angesichts einiger guter Chancen ein bisschen wie eine Niederlage an. "Gegen Ried war auch die Mentalität wieder vorhanden. So sind wir auch spielerisch wieder besser gewesen als in den Spielen davor", freute sich Canadi, forderte aber gerade von seinen Stürmern mehr: "Gerade in puncto Einschussbereitschaft und Abgebrühtheit. (...) Wir müssen gieriger werden, Tore erzielen zu wollen."