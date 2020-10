Jetzt LIVE: SCR Altach gegen FC Admira im Ticker

Am Samstag empfängt der SCR Altach vor 500 Zuschauern den "Angstgegner" Admira. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Altach wartet immer noch auf vollen Erfolg

Das alles fällt in eine Zeit, in der es sportlich für Altach so gar nicht läuft. Sechs Ligapartien in Folge warten die Vorarlberger schon auf einen vollen Erfolg. "Wir wollen Aggressivität an den Tag legen, den unbedingten Siegeswillen mitbringen - das sind Dinge, ohne die Erfolg nicht möglich ist", betonte Trainer Alex Pastoor am Freitag.