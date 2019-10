Jetzt LIVE: SCR Altach gegen FC Admira im Ticker

Die Admira kommt mit dem Esprit des ersten Saisonsieges und Altach-Kenner Klaus Schmidt ins Ländle. Wir berichten am Samstag ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Altach verpflichtet Sam

Der neue Sportdirektor Christian Möckel hat sich mit der Verpflichtung eines bekannten Namens in Altach vorgestellt: Mit dem fünffachen deutschen Teamspieler Sam (31) unterschrieb ein Spieler, den Altach, so sprach Torhüter Martin Kobras stellvertretend, "eigentlich nur aus dem Fernsehen" kennt - "ein absoluter Klassespieler".

Sam galt als Kreativgeist, seine Ideen können die Altacher gebrauchen. Die vergangenen drei Spiele wurden verloren, es gelang kein Tor. Die Bilanz gegen die Admira ist zudem desaströs. Von den jüngsten zehn Vergleichen entschieden die Vorarlberger nur einen für sich - ein 4:2 am 29. September 2018). In den vergangenen fünf Heimpartien gegen die Südstädter war kein voller Erfolg dabei.

Admira will weiter Punkte sammeln

Der zweite Punktgewinn in der Fremde nach einem 1:1 bei der Austria soll her. "Dafür brauchen wir eine bessere Defensivleistung. In der Auswärtsstatistik stehen einfach zu viele Tore." Auf Wehklagen aufgrund einiger Verletzter verzichtete Schmidt weiter. "Wir haben noch eine Anzahl an Spielern, um ein Team aufzustellen. Wir werden die richtigen Spieler erwischen." Daniel Toth wäre wieder einsatzfähig.