Jetzt LIVE: SCR Altach gegen Austria Wien im Ticker

Für die Wiener zählt im "Ländle" am Samstag nur ein Sieg, um einerseits an den in der Qualifikationsgruppe führenden Hartbergern dran zu bleiben und andererseits die SV Ried nicht im Nacken zu haben. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Mit Jochen Fallmann als Vertreter des erkrankten Peter Stöger und frischen Kräften ist die Austria zum Bundesliga-Spiel in Altach aufgebrochen. Zwei Zähler fehlen der Wiener Austria vier Runden vor Saisonende auf die Steirer, die Innviertler liegen drei Punkte hinter den Wienern.

Zum Auftakt der Quali-Gruppe gewann die Austria das Duell mit Altach in Wien nach späten Toren mit 2:0. Den drei Zähler vor Schlusslicht St. Pölten liegenden Tabellenzehnten erwartete Fallmann auch im Schnabelholz abwartend. "Altach steckt noch voll im Abstiegskampf. Sie werden versuchen, sich über Konter in Szene zu setzen und über Standardsituationen. Wir müssen ballsicher sein und die richtigen Entscheidungen treffen. Wenn wir in Führung gehen, muss Altach auch etwas machen", meinte Fallmann.

Fallmann vertritt Peter Stöger bei Wiener Austria

Für den 42-Jährigen ist es das Oberhaus-Comeback an der Seitenlinie, nachdem er bis September 2017 beim SKN St. Pölten in der Bundesliga gearbeitet hatte. "Ich habe natürlich nicht damit gerechnet. Es wäre mir lieber, wenn alle an Bord wären, aber ich nehme die Situation an", sagte Fallmann. Neben Stöger fallen auch Assistenzcoach Gerhard Fellner und Athletiktrainer Gerald Linshalm aus. Vom regulären Betreuerstab ist noch Torhütertrainer Alex Bade fit. Im Training half zuletzt der nun als Physiotherapeut bei den Austrianern arbeitende Ex-Profi Florian Metz aus.

Kroch so mancher Austrianer nach der intensiven Phase vor der zehntägigen Liga-Pause am Zahnfleisch, sind laut Fallmann die Akkus nun wieder aufgeladen. Die Nachwirkungen von Corona-Infektionen in der Mannschaft seien allerdings noch nicht wirklich abzusehen. Bei 100 Prozent scheinen viele Austria-Akteure derzeit nicht zu sein. Marco Djuricin ist aufgrund einer Knöchelblessur fraglich, bei Vesel Demaku trat die befürchtete schwere Schulterverletzung nicht ein. Der Mittelfeldmann soll nächste Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

In Altach wurde der Kurs für kommende Saison bereits eingelegt. Der Vertrag von Damir Canadi ist vorerst zwar nur bis Saisonende angesetzt, im Fall des Klassenverbleibs sollte eine Verlängerung aber Formsache sein. Als sportlicher Leiter wird der zurückgeholte Werner Grabherr ab Juni tätig sein.

Altach will Punkte mitnehmen