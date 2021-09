Jetzt LIVE: SCR Altach gegen Austria Klagenfurt im Ticker

Der SCR Altach hat die vergangen vier Fußball-Bundesliga-Spiele nicht gewonnen - und wünscht sich ein Ende der Durststrecke. Trainer Damir Canadi nimmt am Samstag gegen Austria Klagenfurt einen Heimsieg ins Visier. Wir berichten ab 17 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Altach holte in letzten vier Bundesliga-Matches drei Punkte

Sein Team brachte es in den jüngsten vier Meisterschaftspartien auf eine Niederlage und immerhin drei Unentschieden, erzielte dabei aber nur zwei Tore. "Wir waren in den letzten Spielen defensiv sehr stabil, haben im Umschaltspiel die Räume aber oft nicht gut bespielt. Daran setzen wir in unserer täglichen Arbeit an", sagte Canadi.