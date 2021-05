Jetzt LIVE: Red Bull Salzburg gegen WSG Tirol im Ticker

Es ist wieder einmal angerichtet für die Meisterparty. Salzburgs Serien-Champions bekommen am Samstag nach dem letzten Saisonspiel gegen WSG Tirol den begehrten Teller überreicht. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Salzburger mit nur einer Niederlage

Ein anderer Dauerbrenner, Goalie Alexander Walke, verlängerte am Freitag seinen Vertrag noch einmal um ein Jahr, womit der 37-Jährige eine elfte Saison in Salzburg bestreiten wird. Der bisherige Co-Trainer Franz Schiemer verlässt die Salzburger hingegen, wie der Club am Freitag bekannt gab.

Nur eine Niederlage haben die Salzburger in der entscheidenden Phase nach der Punkteteilung bezogen. Verantwortlich dafür ist der kommende Gegner, der am 21. April mit 3:2 am Tivoli gewann. Marsch: "Daran erinnern wir uns noch gut." Glückt die Revanche, hätte Salzburg wie 2018/19 unter Marco Rose in 32 Runden 25 Siege eingefahren.