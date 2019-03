Jetzt LIVE: Red Bull Salzburg gegen WAC im Ticker

Drei Runden vor Ende des Grunddurchganges führt der Titelverteidiger elf Zähler vor dem LASK. “Es ist für uns ein wichtiges Punktspiel. Wir wollen in den restlichen drei Spielen noch punkten und nach der Niederlage gegen Rapid in die Erfolgsspur zurück”, erklärte Salzburg-Trainer Marco Rose. Mit dem WAC komme aber ein “schwierig zu bespielender Gegner”, der durch Coach Christian Ilzer auch über eine “mutige und aggressive Spielidee” verfüge.

“Es wird eine starke Leistung von uns nötig sein, um als Sieger vom Platz zu gehen”, betonte Rose. Rotieren will er im Hinblick auf den Auftritt in Neapel nicht. “Wir denken in keiner Form an das Donnerstag-Spiel – weil das auch vonnöten ist, sonst können wir große Probleme bekommen.” Das Spiel wird zu einer echten Generalprobe. “Fünf Tage davor werden sie die Mannschaft bringen, die auch gegen Napoli spielt, weil die Spieler zu diesem Zeitpunkt noch einmal eine Top-Belastung brauchen”, meinte auch Ilzer.

In Salzburgs Offensive könnte neben Topscorer Munas Dabbur erneut Patson Daka seine Chance erhalten. In der Innenverteidigung kommt aufgrund der Sperre von Andre Ramalho Neuzugang Albert Vallci zu seiner Startelf-Premiere. Fredrik Gulbrandsen fehlt vorerst weiter verletzt. Bei Zlatko Junuzovic wird das Napoli-Rückspiel Mitte März als möglicher Comeback-Termin anvisiert, Marin Pongracic wird mit seiner Muskelverletzung noch einiges länger ausfallen.