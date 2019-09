Jetzt LIVE: Red Bull Salzburg gegen TSV Hartberg im Ticker

Hartberg startete fulminant in die Bundesliga-Saison und trifft nun auf Tabellenführer Salzburg. Die Bullen sind sich dabei bewusst, dass das Spiel kein Spaziergang werden wird. VIENNA.at berichtet am 17 Uhr live im Ticker.

Fußball-Meister Salzburg ist bemüht, den Champions-League-Auftakt gegen Genk vorerst beiseite zu schieben. In der Liga wartet auf den Tabellenführer am Samstag (17.00 Uhr) zu Hause Hartberg. Ein Test soll die Partie gegen die überraschend stark gestarteten Steirer nicht sein. Vor dem Heimspiel gegen Belgiens Titelträger am Dienstag soll in der siebenten Runde der siebente Sieg eingefahren werden.