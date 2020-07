Jetzt LIVE: Red Bull Salzburg gegen Sturm Graz im Ticker

Sturm Graz will nicht nur "zum Gratulieren" nach Salzburg kommen, sondern die kleine Chance auf Platz 5 wahren. Wir berichten ab 20.30 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Sturm Graz will in Salzburg Punkte mitnehmen

Red Bull Salzburg will noch gute Leistungen zeigen

Auch sein Pendant bei den "Bullen" geht davon nicht aus. "Wir wollen einfach noch zwei gute Leistungen abrufen und den Fans in den restlichen zwei Spielen guten Fußball und zwei Siege bieten", kündigte Jesse Marsch an. "Die Jungs haben nach wie vor eine super Mentalität, die haben sie immer gezeigt und werden sie auch noch zeigen." Patson Daka will er zudem zum Torschützenkönig verhelfen. Derzeit liegt der 21-jährige Sambier mit 24 Treffern drei hinter WAC-Stürmer Shon Weissman. "Gibt es einen Elfer, wird er ihn schießen", kündigte Marsch an, der neuerlich zu rotieren gedenkt. Auch Goalie-"Oldie" Alexander Walke könnte zu seinem ersten Saisoneinsatz kommen.

Kapitän Andreas Ulmer möchte auf keinen Fall als Verlierer zur anschließenden Übergabe des Meistertellers schreiten. "Wir haben in der Meistergruppe kein Spiel verloren, und so wird es auch bleiben", sagte der Routinier. Auch er will Daka zur Auszeichnung führen, die seit 2006/07 mit Ausnahme von Steffen Hofmann (2010/Rapid), Roland Linz (2011), Philipp Hosiner (2013) und Olarenwaju Kayode (2017/alle Austria) stets an die "Bullen" gegangen war: "Das ist uns als Mannschaft sehr wichtig. Jeder von uns wird Daka diesbezüglich unterstützen." Auch den BL-Rekord von 110 Saisontoren - aufgestellt 2013/14 in 36 anstelle wie jetzt nur 32 Partien - hat Salzburg noch im Visier. Derzeit halten Daka und Co. bei 102 Treffern.