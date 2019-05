Jetzt LIVE: Red Bull Salzburg gegen SKN St. Pölten im Ticker

Die Salzburger empfangen in der letzten Runde der Fußball-Bundesliga den zuletzt strauchelnden SKN St. Pölten und plant eine riesige Meisterparty. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Nach Spielende folgt die große Party vor dem Schloss Kleßheim. “So eine Feier fühlt sich immer besser an, wenn man vorher etwas geleistet hat. Es macht Sinn, finde ich, nach dieser Saison, dass man sich mit einem Sieg verabschiedet”, betonte Rose. “Wir wollen mit maximaler Energie in dieses Spiel gehen, um die Saison mit einem Sieg abzuschließen. Das würde der Saison auch gerecht werden.”

In seinen bisher 67 Ligaspielen als Cheftrainer hat Rose 160 Punkte geholt. Sein Schnitt von 2,39 Zählern ist der höchste der Bundesliga-Geschichte bei Trainern mit mehr als zehn Partien. Mit dem Abgang tut er sich sichtlich schwer. “Wehmut setzt ein, ganz klar”, gestand der Deutsche. “Du erinnerst dich an viele schöne Momente, die du hier hattest.”

Verabschiedet werden auch die Spieler Christoph Leitgeb, Hannes Wolf, Fredrik Gulbrandsen und Munas Dabbur. Mit Letzterem auf dem Platz hat Salzburg in dieser Saison kein Ligaspiel verloren. Auch für Leitgeb, seit 2007 in Salzburg tätig, hat Rose zum Abschluss einen Platz in der Startformation reserviert. Bis Freitagmittag waren 14.500 Tickets verkauft. Geöffnet ist nur der Unterrang, dort finden 17.200 Personen Platz – 1.800 allerdings im Gästesektor.