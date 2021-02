Jetzt LIVE: Red Bull Salzburg gegen Rapid Wien im Ticker

Heute findet der Schlager der Bundesliga-Runde zwischen Red Bull Salzburg und Rapid Wien statt. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Die zweitplatzierten Hütteldorfer treten am Sonntag beim drei Punkte voranliegenden Spitzenreiter Red Bull Salzburg an - ein Erfolgserlebnis in Wals-Siezenheim würde die Hoffnungen auf die erste Meisterschaft seit 2008 wachsen lassen, wie auch Trainer Dietmar Kühbauer bestätigte.

Rapid Wien will Erfolgserlebnis

"Es kann schon helfen, wenn du hinfährst und ein gutes Ergebnis erzielst. Das kann neue Kräfte freisetzen", erklärte der 49-Jährige. Kühbauer wies darauf hin, dass noch die Punktehalbierung ansteht und es immer wieder Unwägbarkeiten etwa durch Verletzungen gebe. "Aber es würde uns im Kopf helfen, wenn wir ein gutes Resultat erzielen."

Zwei der jüngsten drei Kräftemessen mit den "Bullen" endeten mit einem Debakel. Im vergangenen Juni setzte es ein Heim-2:7, im Dezember verlor Rapid im Cup-Achtelfinale beim Serienchampion 2:6. Dazwischen wurde immerhin ein 1:1 erreicht. In den jüngsten 18 Bundesliga-Duellen gelang Rapid nur ein Sieg.

Während sich die Grün-Weißen eine Woche auf die Partie vorbereiten konnten, absolvierte Salzburg am Donnerstag das Sechzehntelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen Villarreal, danach galt es eine 0:2-Heimniederlage zu verdauen. "Villarreal hat ein unglaublich gutes Spiel gemacht, speziell in der ersten Hälfte. Diese Qualität wie Villarreal haben wir leider nicht", meinte Kühbauer.

Man werde sich auf keinen Fall hinten einigeln, versprach Kühbauer. "Wenn du nur verteidigen willst, wird es schwierig, weil sie irgendwann das Loch finden", sagte der Rapid-Coach, der weiterhin auf den noch nicht ganz fitten Maximilian Hofmann verzichten muss. Dafür steht Kapitän Dejan Ljubicic wieder zur Verfügung.

Red Bull Salzburg will Wiedergutmachung

Bei Salzburg fehlt neben Koita und Camara auch der verletzte Bernardo, Maximilian Wöber ist fraglich. Trainer Jesse Marsch freut sich nach der Niederlage gegen Villarreal auf die schnelle Gelegenheit zur Wiedergutmachung. "Nach so einem Spiel wie gestern, wo die Enttäuschung groß ist, ist es gut, wenn man gleich wieder ein großartiges Spiel hat", sagte der US-Amerikaner am Freitag.

Der Coach ist auf einen harten Kampf eingestellt. "Wir brauchen eine gute Leistung, müssen hellwach sein und bereit sein zu kämpfen. Das ist immer so gegen Rapid", erklärte Marsch. Mittelfeldspieler Zlatko Junuzovic sprach von einem "Sechs-Punkte-Spiel. Wir können ganz wichtige Punkte in der Tabelle machen, auch wenn dann die Punkteteilung kommt." Man wolle zeigen, "dass wir die beste Mannschaft Österreichs sind".

Der Ex-ÖFB-Teamspieler vermied eine konkrete Aussage auf die Frage, ob Rapid der härteste Titelkonkurrent sei. Der Respekt vor den Wienern ist auf jeden Fall groß. "Rapid spielt eine gute Saison, ist konstant in den Ergebnissen und macht es als Mannschaft sehr gut. Sie haben eine gute Mentalität und wissen, was ihre Aufgaben sind. Sie machen aus ihren Möglichkeiten sehr viel gerade."