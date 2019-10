Jetzt LIVE: Red Bull Salzburg gegen Rapid Wien im Ticker

Rapid will beim heutigen Schlager gegen Red Bull Salzburg voll auf Angriff gehen. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Vier Tage nach der bitteren Champions-League-Niederlage gegen Napoli wartet auf Red Bull Salzburg ein Schlagerspiel in der Fußball-Bundesliga. Der Titelverteidiger bekommt es am Sonntag in Wals-Siezenheim mit Rapid zu tun und ist laut Trainer Jesse Marsch auf ein Duell eingestellt, in dem es hoch hergehen könnte.