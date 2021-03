Jetzt LIVE: Red Bull Salzburg gegen FC Admira im Ticker

Fußball-Meister Red Bull Salzburg sinnt vor dem Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen die Admira auf Revanche. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Red Bull Salzburg auf Revanche aus

Die Erinnerung an die Niederlage in Maria Enzersdorf ist noch frisch. "Der Schiedsrichter hat in jeder Vorteilsituation für uns Foul gegeben und keine Gelben Karten", sagte Marsch und schlussfolgerte: "Wir brauchen eine gute Leistung vom Schiedsrichter und von unserer Mannschaft."