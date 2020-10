Jetzt LIVE: RB Salzburg gegen TSV Hartberg im Ticker

Die Frage nach der Favoritenrolle im Fußball-Bundesliga-Spiel am Sonntag zwischen Red Bull Salzburg und TSV Hartberg erübrigt sich bei einem Blick auf die Statistik. Wir berichten ab 14.30 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Die "Bullen" haben saisonübergreifend zehn Spiele gewonnen und sind seit 19 Bewerbspartien unbesiegt. Demgegenüber gelang den Steirern in den bisherigen fünf Matches dieser Spielzeit erst ein Sieg - ein 7:0 im Cup über den unterklassigen Dornbirner SV.

RB Salzburg ist auf unangenehmen Gegner eingestellt

Seine Truppe geht mit zwei Punkten Vorsprung auf die ersten Verfolger Rapid und LASK in die letzte Partie vor einer dreiwöchigen Liga-Unterbrechung. "Unser Ziel ist es, auch das letzte Spiel vor der Länderspielpause erfolgreich, also mit einem Sieg, zu absolvieren", sagte Marsch.

Verteidiger Jerome Onguene warnte, man müsse nach der erfolgreichen Champions-League-Qualifikation den Fokus wieder auf die Liga legen. "Natürlich ist es eine große Sache für uns, dass wir erneut die Gruppenphase erreicht haben. Aber das müssen wir insofern aus unseren Köpfen bekommen, weil uns mit dem Hartberg-Match wieder eine schwierige Aufgabe bevorsteht." Die Steirer seien zwar "von den Punkten her nicht so erfolgreich gestartet, haben aber in den bisherigen Spielen gute Leistungen gezeigt".