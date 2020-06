Jetzt LIVE: RB Salzburg gegen TSV Hartberg im Ticker

Außenseiter Hartberg hat bisher sämtliche drei Auswärtsspiele in der Meistergruppe gewonnen. Trotzdem sollen die Steirer beim Gastspiel in Salzburg für den Tabellenführer nicht zum Stolperstein werden. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Zudem würden die "Roten Bullen" mit einem Sieg bereits vorzeitig als Meister der Fußball-Bundesliga feststehen, sofern Verfolger LASK nicht noch weitere Punkte zurückerhält.

Red Bull Salzburg in Torlaune

Vor knapp drei Wochen feierten die Salzburger einen klaren 6:0-Erfolg in Hartberg und zeigten sich auch zuletzt am Mittwochabend beim historischen 7:2 in Wien gegen Rapid in bester Torlaune. "Wir werden versuchen, so unangenehm wie möglich für sie zu sein", versprach Hartberg-Coach Markus Schopp am Freitag, war sich aber der Schwere der Aufgabe bewusst. Vor allem weil sich seine ohnehin angespannte Personalsituation weiter verschärft hat: Lukas Ried ist gelbgesperrt, und dazu ist für dessen Mittelfeldkollegen Jürgen Heil die Saison wegen einer Knöchelverletzung vorzeitig zu Ende.

"In Hartberg war es beim 6:0 einfach, aber wir müssen trotzdem bereit sein und brauchen eine gute Leistung", warnte Salzburg-Coach Jesse Marsch vor allem vor dem "Umschaltverhalten" der Hartberger und lobte ausdrücklich die Arbeit von Schopp. "Kompliment an Hartberg und Markus, sie haben auswärts immer sehr gut und mutig gespielt. Sie haben sogar den LASK geschlagen und dabei so gespielt, dass sie nichts zu verlieren hatten. Wir müssen deshalb aufpassen, so ein Typ Gegner kann gefährlich sein."

Hartberg mit guter Auswärtsbilanz

2:1 beim LASK, 4:2 beim WAC und zuletzt 1:0 bei Rapid lautet die bisherige Auswärtserfolgsbilanz der Steirer in der Meistergruppe. Diese soll nun am Sonntag in Wals-Siezenheim enden. "Unser Ziel ist es, jedes Spiel zu gewinnen", betonte Salzburgs Abwehrchef Andre Ramalho. "Hartberg hat auswärts zwar noch keinen Punkt verloren, aber am Ende zählt, was wir auf den Platz machen."