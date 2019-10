Jetzt LIVE: RB Salzburg gegen SCR Altach im Ticker

Nach dem Duell gegen Liverpool wartet am Wochenende Altach auf RB Salzburg. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

RB Salzburg als klarer Favorit im Bundesliga-Duell

Die Vorarlberger, die in der Tabelle mit sieben Punkten Drittletzte sind, hält Marsch für konkurrenzfähig. "Altach hat in den letzten Wochen durchaus gut gespielt, ist vor allem in Ballbesitz gefährlich", erklärte der US-Amerikaner. "Sie haben Schnelligkeit auf den Flügeln, was uns vor Herausforderungen stellen wird." Andreas Ulmer erwartete "viel Arbeit" und erhoffte sich eine noch bessere Defensivarbeit der gesamten Mannschaft. "Wir müssen in der Defensive noch besser stehen, als Verteidiger würde ich mir natürlich wünschen, dass wir öfters zu null spielen." Denn die Heimspiele wurden in der laufenden Saison zwar stets zu wahren Torfestivals mit durchschnittlich fünf Salzburger Treffern in den fünf Partien, allerdings kassierte man dabei im Schnitt auch 1,2 Gegentore.