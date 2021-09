Jetzt LIVE: RB Salzburg gegen Rapid Wien im Ticker

Heute steigt der Bundesliga-Schlager zwischen Titelverteidiger Red Bull Salzburg und Rapid Wien, die Hütteldorfer nehmen dabei klar die Außenseiterrolle ein. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Vor dem Fußball-Bundesliga-Schlager zwischen Red Bull Salzburg und Rapid spricht so gut wie alles für den Titelverteidiger. Die "Bullen" spielen daheim, haben gegen die Hütteldorfer in den jüngsten 24 Duellen nur eine Niederlage kassiert, führen die Tabelle mit dem Maximum von 21 Punkten an und hatten nach ihrem Europacup-Einsatz zwei Tage länger Pause als die Wiener, die in der Liga erst bei acht Zählern halten und das Last-Minute-0:1 gegen Genk verdauen müssen.