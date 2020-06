Jetzt LIVE: RB Salzburg gegen LASK Linz im Ticker

In der Meistergruppe trifft heute Red Bull Salzburg auf den LASK. Trotz Traumstart der Bullen in den letzten Spielen hat man vor dem LASK den Respekt nicht verloren. Wir berichten ab 19.30 Uhr live vom Spiel im Ticker.

In der Bundesliga-Meistergruppe steht am Sonntag (19.30 Uhr) ein Highlight an. Spitzenreiter Salzburg empfängt mit dem LASK das beste Team des Grunddurchgangs. Die schwächelnden Linzer haben bereits im Februar drei Punkte aus Salzburg entführt und hoffen auf eine weitere Überraschung. Das wäre nicht nur für die eigenen Ziele gut, sondern könnte auch ins Meisterrennen noch einmal Schwung bringen.

LASK mit Fehlstart in der Meistergruppe

Nicht lange ist es her, da war die Partie wohl bei vielen noch als großes Duell um den Meistertitel extradick im Spielplan angestrichen. Nach dem Sechs-Punkte-Abzug für den LASK und dem verpatzten Start der Oberösterreicher in die Meistergruppe ist davon aber nichts mehr übrig. Während Salzburg mit großen Schritten auf das nächste Double zusteuert, müssen die in der Hinrunde überzeugenden Athletiker um die erneute Europacup-Qualifikation bangen.

Für Salzburgs Trainer Jesse Marsch ist der LASK aber unverändert eine "Super-Mannschaft", die ihm großen Respekt abnötigt. "Wir haben jedes Spiel gekämpft und gelernt, wie gut sie sind", sagte der US-Amerikaner. "Sie haben Schwierigkeiten jetzt, aber wir verstehen das. Wir hatten die gleiche Situation im Februar."

Red-Bull-Angstgegner LASK?

Der LASK ist das einzige Team, gegen das die Salzburger auf Liga-Ebene in dieser Saison nicht gewonnen haben. Einem 2:2 in Pasching im September folgte am 14. Februar eine 2:3-Niederlage in Wals-Siezenheim - es war dies die erste Liga-Nullnummer in der eigenen Bleibe nach 53 Runden. Im Cup-Semifinale allerdings setzten sich danach die Salzburger durch: Noch vor der Corona-Unterbrechung gab es zu Hause einen 1:0-Sieg durch einen Treffer von Hwang Hee-chan.

Nach der Pause kamen die "Bullen" im Gegensatz zum LASK wie aufgezogen zurück, was drei Siege bei einer Tordifferenz von 13:1 untermauern. "Wir haben Potenzial ohne Ende", bekräftigte Zlatko Junuzovic, dass alle in der Mannschaft heiß auf die Titelverteidigung sind. Mit konsequenter Arbeit an den Fitness-Basics und fortgesetztem Teambuilding sei während der Zeit der Einzel- und Kleingruppentrainings das Fundament dafür geschaffen word