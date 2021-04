Jetzt LIVE: Rapid Wien gegen WSG Tirol im Ticker

Aus den vergangenen drei Partien schauten nur zwei Punkte heraus, nun soll für Rapid Wien die Durststrecke am Sonntag im Heimspiel gegen die WSG Tirol enden. Wir berichten ab 14.30 Uhr live vom Spiel im Ticker

Die beiden Unentschieden zuletzt gegen Sturm Graz und den LASK sind für Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer jedoch kein Grund zur Klage. "Ich werde nicht anfangen, alles zu hinterfragen nach zwei Spielen, die zwar nicht am obersten Level waren, aber für mich nicht schlecht waren. Die Burschen machen es gut. Es gibt keine Mannschaft der Welt, die jede Woche eine Top-Performance abliefert", betonte der Burgenländer.

Rapid Wien will wieder vollen Erfolg einfahren

Die Ausbeute von fünf Punkten aus den ersten vier Meistergruppenpartien ist für Kühbauer "in Ordnung. Ein Dreier würde uns am Sonntag gut stehen, aber das sagen die anderen Mannschaften auch. Wenn wir ihn einfahren, geht das in eine gute Richtung."

Sein Club liegt sechs Runden vor Schluss acht Punkte hinter Red Bull Salzburg und zwei Zähler vor dem LASK an der zweiten Stelle. Die WSG ist Sechster und damit Meistergruppen-Letzter, könnte aber mit einem Sieg in Wien bis auf drei Punkte an die Hütteldorfer herankommen. Das Gefühl eines Sieges im Allianz Stadion haben die Wattener bereits ausgekostet - im vergangenen Dezember gab es ein 3:0.

"Da sind wir von ihnen überrascht worden. In dieser Form werden und können wir gegen sie nicht agieren, weil sie wirklich eine sehr gute Saison spielen. Aber wir sind auch gut drauf und wollen mit allem, was uns zur Verfügung steht, einen Dreier einfahren", versprach Kühbauer.

Geschont werden könnte unter anderem Kapitän Dejan Ljubicic, der sich zuletzt angeblich zu Transfergesprächen in Rom aufhielt. "Wir regeln das intern und deshalb wird das auch so behandelt", meinte Kühbauer zu diesem Thema.

Während der Rapid-Coach mit Ausnahme der langzeitverletzten Christopher Dibon, Philipp Schobesberger und Dalibor Velimirovic personell aus dem Vollen schöpfen kann, fehlen WSG-Betreuer Thomas Silberberger mit Tormann Ferdinand Oswald und Goalgetter Zlatko Dedic zwei Stützen.

WSG Tirol geht optimistisch in das Duell

Dennoch ist der Optimismus ungebrochen. "Wir fahren mit einem richtig guten Gefühl nach Wien-Hütteldorf. Rapid muss gewinnen, wir dürfen unsere Ziele erreichen. Allerdings benötigen wir eine ähnlich intensive Leistung wie am Mittwoch gegen Red Bull Salzburg, um in Wien etwas zu holen", sagte Silberberger.

Sollte ein neuerlicher Sieg gegen Rapid gelingen, könnte die WSG sogar ein Wörtchen um die Europacup-Plätze mitreden. "Aber daran verschwende ich keinen Gedanken, wenngleich die Situation natürlich cool für uns ist", erklärte Silberberger.