Jetzt LIVE: Rapid Wien gegen WAC im Ticker

Am Sonntag trifft Rapid Wien auf den WAC. Rapid-Trainer Kühbauer warnt vor dem WAC. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Rapid Wien will es besser machen als gegen den LASK

Weissman traf im jüngsten Duell im März (2:2) in Wolfsberg doppelt. Aber auch Rapids Gegenstück Taxiarchis Fountas schrieb dort und beim Heim-1:1 jeweils einmal an. Nach seinem Goldtor gegen den LASK hält der Grieche bei 16 Saisontoren. So viele erzielte im Rapid-Trikot zuletzt Robert Beric (27) in der Saison 2014/15. Am Sonntag soll er dafür sorgen, dass Rapid erstmals seit einem 5:1 im März 2018 und fünf erfolglosen Versuchen wieder in der Liga gegen den WAC gewinnt. Dann hätte Grün-weiß acht Siege in den jüngsten 13 Runden gefeiert, in denen es nur eine Niederlage (0:2 in Salzburg) gab.