Jetzt LIVE: Rapid Wien gegen TSV Hartberg im Ticker

Rapid Wien will auch im zweiten Match gegen TSV Hartberg voll punkten. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

An das Duell mit den "Bullen" am kommenden Mittwoch verschwendet Trainer Dietmar Kühbauer aber noch keine Gedanken, derzeit steht einzig der TSV Hartberg im Mittelpunkt. "Wir wissen, dass die Steirer immer gefährlich sein können. Wenn wir fokussiert sind und unsere Aufgaben erfüllen, sind wir qualitativ besser als unsere Gäste, doch werden sie keinesfalls unterschätzen. Die bisherigen Begegnungen waren immer rassige Spiele", erklärte der Burgenländer.

Rapid Wien will auch zu Hause gegen Hartberg punkten

Verletzungssorgen bei Rapid Wien

Taxiarchis Fountas, der Goldtorschütze vom ersten Duell, laboriert derzeit an Wadenproblemen. Sein Einsatz am Sonntag ist ebenso fraglich wie jener von Torhüter Tobias Knoflach (Achillessehnenprobleme) und Kelvin Arase (leichte Gehirnerschütterung). "Wir werden uns das genau anschauen, aber sicher kein Risiko eingehen", meinte Kühbauer, der definitiv auf neun weitere Profis verzichten muss.

TSV Hartberg will sich noch weiterentwickeln

Glücklicherweise fallen bei den Hartbergern nur drei Kicker aus - der Rest kämpft im Westen Wiens um die Verteidigung des fünften Platzes, der zur Teilnahme am Europa-League-Play-off berechtigt. "Wir haben es verdient in die Meistergruppe geschafft und stehen absolut verdient auf dem fünften Platz. Wir befinden uns in einer Situation, in der wir uns mit dem Europacup auseinandersetzen können, aber wir sind alle gut beraten, das nicht wirklich zum Thema werden zu lassen", meinte Schopp. "Wir wollen uns weiterentwickeln. Wenn wir am Ende international spielen, ist das kein Zufall, sondern das Ergebnis guter Arbeit."