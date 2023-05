Jetzt LIVE: Rapid Wien gegen Sturm Graz im Ticker

Rapid Wien bekommt es am Sonntag in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga mit Sturm Graz zu tun. Im Cupfinale waren die Steirer als Sieger vom Platz gegangen. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Fußball-Vizemeister Sturm Graz gastiert in der vorletzten Bundesliga-Runde bei Rapid und will in Hütteldorf ungeschlagen bleiben. Für die Grün-Weißen geht es im Heimspiel darum, zwei Serien zu brechen: Einerseits wartet Rapid seit zehn Spielen auf einen Erfolg gegen die Steirer, zudem lieferte man zuletzt sieben sieglose Partien in Folge ab. Auch im Rennen um den vierten Platz hilft den Wienern nur ein Sieg. "Ich bin optimistisch", sagte Sport-Geschäftsführer Markus Katzer.

Rapids Streben nach dem Sieg soll gegen Sturm Graz enden

Den bisher letzten Dreier holte Rapid am 9. April mit einem 3:1 im Heimspiel gegen Austria Klagenfurt. Seitdem gab es inklusive dem 0:2 im Cup-Finale gegen Sturm vier Niederlagen und drei Unentschieden. Nur ein einziger Sieg gelang den Hütteldorfern in der Meistergruppe. Der bisher letzte Rapid-Sieg gegen Sturm liegt weitaus länger zurück, am 22. Jänner 2021 feierte man in Wien eine 4:1-Party. In der noch laufenden Saison setzte es drei Liga-Niederlagen und eine im ÖFB-Cup.

Thema sei die Erfolglosigkeit gegen die Grazer innerhalb der Kabine jedoch nicht, stellte Trainer Zoran Barisic klar. "Aber für uns ist schon ein Thema, wie wir uns geschlagen haben in den letzten Spielen gegen Sturm Graz. Da waren viele Dinge dabei, die gut waren, und es waren trotzdem auch Dinge dabei, die wir unterlassen sollten", ergänzte Barisic, der sich "einen mutigen Auftritt von uns" und "eine höhere Effizienz" bei der Chancenauswertung als zuletzt erhofft. In der Vorwoche vergab Torjäger Guido Burgstaller gegen den LASK etwa einen Elfmeter.

Wiener gegen Vizemeister zehn Spiele in Folge sieglos

Für Sturm Graz ist sportlich dagegen die Luft aus der Saison draußen. Der Meistertitel und damit das Double hat der Cup-Gewinner verpasst, den zweiten Platz dafür sicher. Katzers Pendant Andreas Schicker will aber in den übrigen zwei Partien noch Feuer sehen und ein Ende wie vor einem Jahr vermeiden. "Letztes Jahr standen wir ja sogar drei Runden vor Schluss als Vizemeister fest. Da haben wir es nicht geschafft, die Spannung hochzuhalten. Das ist für heuer ein absoluter Auftrag an die Mannschaft, wo wir eine Entwicklung ablesen wollen", sagte der Sport-Geschäftsführer zur APA - Austria Presse Agentur.

"Wenn ich mir die Trainings in dieser Woche anschaue, habe ich aber ein super Gefühl. Am Ende geht es trotzdem für jeden um eine Punkteprämie", erklärte der Ex-Profi und legte nach: "Außerdem wollen wir in Hütteldorf und gegen Rapid in diesem Jahr ungeschlagen bleiben. Wir haben Führungsspieler in unseren Reihen, auf die man sich verlassen kann, die dafür sorgen werden, dass wir in diesem auch für unsere Kurve so besonderen Spiel am Punkt da sind und vielleicht sogar als Sieger in Hütteldorf vom Platz gehen." Mittelfeldspieler Alexander Prass sagte: "Wir wollen die letzten beiden Spiele der Saison unbedingt noch gewinnen, damit diese wirklich gute Saison noch einmal einen würdigen Abschluss bekommt."

Barisic betonte, er gehe davon aus, dass Sturm am Sonntag im fast vollen Allianz Stadion "noch gefährlicher" sein werde als ohnehin schon. "Sie haben einen Titel in der Tasche, eine fantastische Saison gespielt. Trotzdem glaube ich, dass sie hungrig und ehrgeizig sind", meinte der Rapid-Coach. "Aber wir haben schon gezeigt, dass wir - wenn bei uns alles passt - uns durchaus auf Augenhöhe befinden."

LIVE-Ticker Rapid Wien gegen Sturm Graz

Wir berichten heute ab 17.00 Uhr live vom Spiel Rapid Wien gegen Sturm Graz im Ticker.