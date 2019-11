Jetzt LIVE: Rapid Wien gegen Sturm Graz im Ticker

Rapid Wien will den Verfolger Sturm Graz hinter sich lassen und hat drei Punkte im Visier. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Rapid Wien und Sturm Graz stehen mit je sieben Saisonsiegen in 14 Spielen deutlich besser da als in der vergangenen Saison. Nur hinter den Top drei liegend sind die Ansprüche in Wien und Graz aber klarerweise höher. "Wir wollen nach dem Spiel auf jeden Fall nicht hinter Sturm zurückfallen", formulierte Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer das Minimalziel. Ein Remis wäre für die Anhängerschaft aber sicher nicht zufriedenstellend, zumal die Wiener in der Heimtabelle mit acht Punkten aus sieben Spielen alles andere als gut dastehen.

Langfristige Ausfälle bei Rapid Wien

Auch sonst könnten die Vorzeichen besser sein. Durch die langfristigen Ausfälle der am Knie verletzten Philipp Schobesberger und Dalibor Velimirovic gab es zwei personelle Hiobsbotschaften. "Wir haben wieder richtige Watsch'n kassiert, die uns wehtun, ich glaube aber, dass das Team so gefestigt ist, dass es mit Rückschlägen umgehen und Ausfälle kompensieren kann", sagte Sportvorstand Zoran Barisic.

Kühbauer kennt die Situation allzu gut, zieht sich die Verletzungsproblematik doch wie ein roter Faden durch die Saison. "Für die Mannschaft ist es sehr hart, wir haben aber noch genügend Spieler, die gutes Potenzial haben, um Sturm schlagen zu können", betonte der Burgenländer. Taxiarchis Fountas kehrt ins Team zurück und soll offensiv für Impulse sorgen, für Koya Kitagawa kommt die Partie noch zu früh. In der Defensive gilt es für die Wiener vor allem Kiril Despodow auszuschalten. "Er ist ein Topspieler für diese Liga, darf nicht viele Räume bekommen", wusste der Rapid-Coach.

Sturm Graz sehen sich als Außenseiter

Das erste Saisonduell ging dank eines Treffers von Stefan Schwab in Graz mit 1:0 an Rapid. Es war der zweite Sieg der Hütteldorfer gegen Sturm in Folge. Die Steirer sehen sich auch deshalb als Außenseiter. "Rapid ist ein Verein, der ein bisschen größer als wir ist, auch reicher, so kann man nicht unbedingt einen Sieg von uns erwarten", meinte Coach Nestor El Maestro. Angepeilt wird dieser aber natürlich. "Bei Spielen wie gegen Rapid oder Salzburg habe ich, was Motivation, Laufstärke, Aggressivität betrifft, wenig Bedenken. Gegen diese Mannschaften müssen diese Tugenden stimmen, sonst sieht man ganz alt aus", erläuterte der Sturm-Coach.