Jetzt LIVE: Rapid Wien gegen SKN St. Pölten im Ticker

Mit einem Heimsieg würde Rapid im Wettstreit um die Tabellenführung in der Bundesliga wieder vorlegen. Als erster Salzburg-Verfolger empfangen die Wiener am Dienstagabend den SKN St. Pölten. Wir berichten ab 20.30 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Die siebentplatzierten Niederösterreicher rittern um die Teilnahme an der Meistergruppe der Top Sechs. Auf den vom WAC gehaltenen Platz fehlen aktuell zwei Punkte.

Der Druck liegt bei Rapid Wien

Die Rollen sind klar verteilt. "Die Gegner fahren da her und haben wenig zu verlieren. St. Pölten wird auch was mitnehmen wollen", sagte Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer am Montag. Da war er sich mit Robert Ibertsberger einig. "Wir sind der klare Außenseiter, der Druck zu punkten liegt klar bei Rapid", betonte der St. Pölten-Trainer. "Für uns ist das eine Art 'Bonusspiel', bei dem wir trotzdem alles geben werden, damit wir mit etwas Zählbarem die Heimreise antreten können."