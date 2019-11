Jetzt LIVE: Rapid Wien gegen SKN St. Pölten im Ticker

Rapid Wien will im Heimspiel gegen St. Pölten endlich wieder voll punkten. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

"Dieses Spiel wollen wir gewinnen. Für St. Pölten ist die Tabellensituation nicht die beste, aber auch die Gefahr für uns, denn St. Pölten hat nichts zu verlieren", warnte Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer am Donnerstagnachmittag vor seinem Ex-Club, der im ersten Saisonduell mit den Grün-Weißen zu Hause ein 2:2 erreichte.

Rapid Wien will voll punkten

Das bisher letzte Duell am 29. September 2018 im Wiener Allianz Stadion brachte sogar einen 2:0-Sieg der Niederösterreicher. Damals hieß der SKN-Chefcoach aber noch Kühbauer, der dann zwei Tage später bereits als neuer Rapid-Trainer präsentiert wurde.

Während die Hütteldorfer sich nun wieder unter den Top 6 festgesetzt haben und damit voll auf Kurs Richtung Meistergruppe liegen, steht St. Pölten nach Platz sechs in der abgelaufenen Saison nun am Tabellenende. Gleich sechs Matches gingen in den ersten zwölf Runden zu null verloren, und jedes Mal kassierte der SKN dabei zumindest drei Tore. Zuletzt setzte es ein 0:4-Heimdebakel gegen Sturm Graz.