Jetzt LIVE: Rapid Wien gegen Red Bull Salzburg im Ticker

Rapid Wien steht im Kampf um die Top sechs mit dem Rücken zur Wand und empfängt am Sonntag Tabellenführer Red Bull Salzburg. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Während die Wiener in Mailand bei Inter 0:4 untergingen, geigten die “Bullen” beim 4:0 gegen Club Brügge groß auf und zogen ins Achtelfinale der Europa League ein. “Salzburg hat genau das gemacht, was uns auf die andere Art und Weise passiert ist. Salzburg hat schnell geführt, dann kriegst du eine gewisse Sicherheit und sie haben auch eine sehr gute Qualität”, sagte Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer.

Der Titelverteidiger hält in der Liga bei 15 Siegen und drei Remis, Rapid nach einem verkorksten Herbst als Achter bei je fünf Siegen und Unentschieden sowie acht Niederlagen. “Salzburg ist die Mannschaft, die jeder schlagen will. Wir haben eine Mannschaft, die das kann, wenn wir einen guten Tag haben”, verlautete Kühbauer.

Red Bull Salzburg geht als Favorit ins Duell

Der letzte Rapid-Sieg im direkten Duell liegt lange zurück. Seit dem 2:1 in Salzburg am 1. August 2015 holten die Rapidler in der Liga nur drei Remis bei gleich neun Niederlagen. Darunter war auch jene im Herbst mit 1:2 in der Mozartstadt. “Auch wenn es blöd klingt, die letzten Spiele gegen Salzburg waren eng, wir waren dran. Es ist daher sicher nicht so, dass wir Angst haben müssen”, bekräftigte Kapitän Stefan Schwab.