Jetzt LIVE: Rapid Wien gegen LASK Linz im Ticker

Wenn sich Rapid und der LASK heute Nachmittag in Wien-Penzing gegenübertreten, trifft der Zehnte der Fußball-Bundesliga auf den Letzten. Wir berichten ab 17 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Rapid und LASK kommen in der Liga nicht in die Gänge

Die Parallelen bei den zwei Teams sind augenscheinlich. Weder Rapid noch der LASK konnte in der Liga trotz guter Ansätze bisher das Potenzial abrufen. Beide Clubs haben durch den Europacup eine vollgepackten Kalender und eine lange Verletztenliste. Beim LASK kamen in dieser Woche außerdem drei Corona-infizierte Spieler und der an der Schulter verletzte Andreas Gruber dazu. "Wir haben Verletzte, wir haben Covid gehabt", erkennt auch Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer ähnliche Situationen bei den Kontrahenten.

Kühbauer sieht die sportliche Position Rapids allgemein noch nicht dramatisch. "Natürlich hätten wir zwei Spiele mehr gewinnen müssen", verwies er auf die jüngste Liga-Bilanz mit zwei Unentschieden gegen Hartberg und Austria Klagenfurt - jeweils nach Führungen bis in die Schlussphase. Andererseits ist Rapid mit drei Punkten mehr als der LASK seit fünf Pflichtmatches unbesiegt. In der Bundesliga habe man gegen die meisten Teams das Spiel gemacht. "Solange wir aktiv sind, sind wir die weit bessere Mannschaft. Wenn wir weniger investieren, kommt eine Unsicherheit hinein."

Rapid Wien will Sieg einfahren

Durch die Ausgeglichenheit der Liga kann es derzeit auch rasant nach oben gehen. Kühbauer: "Dadurch, dass viele Clubs eng beieinander sind, können drei Punkte natürlich sehr viel bedeuten und ein Sprung nach vorne sein. Das streben wir an." Das erste Saisonduell gegen den LASK in Pasching ging am 31. Juli mit einem 1:1-Remis zu Ende. "Wer den Sieg mehr will, wird ihn dann schlussendlich auch holen", erwartete Maximilian Ullmann erneut eine kampfbetonte Partie.