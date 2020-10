Jetzt LIVE: Rapid Wien gegen LASK Linz im Ticker

Auf Rapid wartet im Schlager der 4. Runde der Fußball-Bundesliga mit dem LASK eine riesige Aufgabe. Die Oberösterreicher boten am Donnerstagabend auf Europa-League-Quali-Ebene beim 4:1 bei Sporting Lissabon neuerlich Galavorstellung und strotzen daher nur so vor Selbstvertrauen. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Match im Ticker.

Rapid Wien-Trainer voll des Lobes

Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer war interessierter TV-Zuschauer beim Gastspiel der Linzer in Portugal und danach angetan vom Auftritt. "Wenn jemand über Sporting so eindrucksvoll drüberkommt, muss uns das zwar nicht zu denken geben, aber es hat wieder einmal gezeigt, dass sie eine sehr gute Mannschaft haben", meinte der Burgenländer. Schon zuvor hatten die Linzer in der 3. EL-Quali-Runde Dunajska Streda mit 7:0 weggeschossen. Die gute Transferpolitik schätzte Kühbauer als einen Mitgrund für die gute Performance ein. "Sie haben sich wirklich gut verstärkt", so Kühbauer, der dabei Offensivgeist Andreas Gruber herausstrich.

Rapid Wien will Erfolgslauf des LASK stoppen

Der Blick in die Vergangenheit verheißt für Rapid allerdings Gutes. Nach einem Heim-1:2 am 24. August 2019 folgten für die Wiener im direkten Duell in der Liga drei Siege (4:0 und 1:0 auswärts, 3:1 heim) in Folge. Seit dem Wiederaufstieg der Linzer gab es in zehn Duellen gleich sieben Rapid-Erfolge. "Ich erwarte ein enges, kampfbetontes, intensives Spiel, in dem es viel um die zweiten Bälle gehen wird. Wir müssen dasselbe tun wie in den letzten Spielen gegen den LASK", gab Kühbauer die Marschroute vor.