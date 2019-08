Jetzt LIVE: Rapid Wien gegen LASK Linz im Ticker

Rapid Wien empfängt am Samstag Vizemeister LASK Linz. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Rapid hat sich zuletzt mit Erfolgen über Altach (2:1) und Sturm (1:0 in Graz) auf Platz vier der Tabelle vorgearbeitet. "Natürlich waren die letzten zwei Siege sehr wichtig vom Kopf her. Wir wollen jetzt genauso weitermachen wie zuletzt. Mit einem weiteren Sieg bringen wir uns in eine sehr gute Position", betonte Trainer Dietmar Kühbauer am Freitagnachmittag und fieberte schon dem Match entgegen, weil der LASK nach seinem Vorstoß ins Champions-League-Play-off derzeit "in aller Munde ist".

Die Oberösterreicher sind nach drei Siegen und dem 1:1 zuletzt gegen Aufsteiger WSG Tirol in der Meisterschaft noch ungeschlagen und nach ihrem besten Bundesliga-Start der Vereinsgeschichte erneut erster Verfolger von Serienmeister Red Bull Salzburg, der als einziger Club beim Maximum von zwölf Zählern hält. In der Vorsaison gewann der LASK beide Liga-Duelle knapp (2:1/h, 1:0/a), hatte aber dafür dann im Cup-Halbfinale mit 3:4 im Elferschießen (1:1 n.V.) das Nachsehen gegen die Hütteldorfer.

LASK wird wohl einige Stammkräfte schonen

Durch das bevorstehende Rückspiel im Kampf um Europas Königsklasse am kommenden Mittwoch in Brügge, wo die Athletiker einen 0:1-Rückstand aus der Heimpartie aufholen müssen, wird Coach Valerien Ismael wohl mehrere Stammkräfte schonen. "Es muss uns egal sein, ob sie in Bestbesetzung antreten oder rotieren. Wir schauen in erster Linie auf uns und wissen genau, wie schwer der LASK zu bespielen ist. Durch die Rotation wird das nicht einfacher", bekräftigte Kühbauer.

Rapid Wien will drei Punkte einfahren

Für Maximilian Ullmann wird es nach seinem Wechsel im Sommer von Linz nach Wien ein ganz besonderes Match. "Wir müssen unser Spiel auf den Platz bringen und ihnen wenig Räume geben zum Umschalten", forderte der 23-Jährige, der am Samstag "die Freundschaft zu den alten Kollegen für 90 Minuten" ruhend stellen wird, damit er mit den Rapid-Fans im Rücken die angepeilten drei Punkte einfahren kann.