Jetzt LIVE: Rapid Wien gegen Dinamo Zagreb im Ticker

Rapid Wien steht vor dem dritten Gruppe-H-Spiel in der Europa-League am Donnerstag im Allianz Stadion gegen Dinamo Zagreb stark unter Druck. Wir berichten ab 18.45 Uhr live vom Spiel im Tivker.

Wollen die Hütteldorfer ein Wörtchen im Kampf um den Aufstieg mitreden, muss als Außenseiter im Duell zweier Rekordmeister Zählbares her. "Wir können die Tabelle lesen. Wenn wir in der Gruppe dabeibleiben wollen, müssen wir einen Dreier einfahren", sagte Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer.

Beide Teams holten bei der Generalprobe in der Liga ein Unentschieden. Während jenes von Zagreb gegen Rijeka (3:3) aufgrund eines wettgemachten 0:3-Pausenrückstands als Erfolg einzuordnen ist, gaben die Wiener beim 1:1 bei Austria Klagenfurt trotz Überzahl spät noch eine Führung aus der Hand und verabsäumten es, erstmals in dieser Ligasaison zweimal in Folge zu gewinnen.

Rapid Wien will in Europa League endlich punkten

Das ist auch Kühbauer nicht verborgen geblieben. "Sie haben eine technisch starke, robuste Mannschaft mit einer guten Balance zwischen Jung und Alt", skizzierte der Burgenländer. Aufgrund eines großen Kaders hätte Dinamo auch die Möglichkeit, in der nationalen Liga auf Rotation zu setzen. "In der Europa League setzen sie immer die besten Spieler ein", wusste Rapids Coach.

Dinamo Zagreb rechnet nicht mit leichtem Spiel

Der 49-jährige Kroate hat die Punkte in Wien zwar eingeplant, rechnete aber mit "keinem leichten" Spiel. "Rapid hat zwar noch keine Punkte, hat aber mit West Ham (0:2) und Genk (0:1) mithalten können und ist daher nicht zu unterschätzen", sagte Krznar. Von den Ergebnissen der Wiener sollte man sich nicht täuschen lassen. "Wir dürfen das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen." Dinamo hat die jüngsten beiden Partien in Österreich - 2016 mit 2:1 nach Verlängerung gegen Salzburg im CL-Play-off und 2020 mit 3:0 in der EL in Klagenfurt gegen den WAC - für sich entschieden. Im laufenden Bewerb gab es nach einem 0:2 gegen West Ham ein 3:0 in Genk.