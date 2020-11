Jetzt LIVE: Rapid Wien gegen Austria Wien im Ticker

Wiener Derby am Sonntag: Als Favorit geht heute Rapid Wien ins Spiel. Die Austria hat im Allianz Stadion aber noch nie verloren. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

"Das Momentum spricht eher für Rapid. Aber zuletzt haben sie wiederum die Tabellenführung liegen gelassen. Es ist 50:50 wie in fast allen Spielen in dieser Liga", sagte Austria-Trainer Peter Stöger zur Ausgangslage. Rapid sei von der Papierform her im Vorteil. "Ich glaube trotzdem, dass alles offen ist", so Stöger. Beim Gegner soll der zuletzt erkrankte Dietmar Kühbauer auf die Betreuerbank zurückkehren. Schier Unvorstellbares gibt es in Coronazeiten: Das Prestigeduell geht ohne Fans in Szene. Dies war zumindest in der Nachkriegszeit noch nie der Fall.