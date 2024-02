Jetzt LIVE: ÖFB-Cup-Viertelfinale Sturm Graz gegen Austria Wien

Am Freitagabend startet der amtierende Cup-Titelverteidiger Sturm Graz im Viertelfinale des ÖFB-Cups gegen die Wiener Austria als Favorit in die Frühjahrssaison.

Sturm Graz ist vor dem Duell mit Austria Wien (20.30 Uhr, live auf ORF 1) aber gewarnt: In dieser Saison haben die Grazer ihre bisher einzige Niederlage zu Hause im nationalen Wettbewerb mit einem 0:1 gegen die Wiener erlitten. Zusätzlich kann sich Sturm Graz im ÖFB-Cup-Viertelfinale nicht auf ein volles Stadion verlassen. Aufgrund von Sicherheitsbedenken werden zum Jahresbeginn wahrscheinlich einige Plätze in der Merkur Arena leer bleiben.

Austria Wien-Coach Wimmer vor ÖFB-Cup-Viertelfinale: Brauchen Top-Defensivleistung gegen Sturm Graz

Laut Wimmer wird es in Graz aber vor allem "eine Top-Defensivleistung brauchen", um in die nächste Runde einzuziehen. Sturm habe das 0:1 vom Herbst sicher nicht vergessen. "Sie sind der Cup-Verteidiger, sie werden Vollgas geben. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir erstmal einiges wegverteidigen müssen. Wir wissen, dass das ein Riesenbrett ist und Graz der Favorit ist. Wir wollen dagegenhalten und versuchen, dass wir eine Überraschung schaffen können."

Mirko Kos steht bei ÖFB-Cup-Viertelfinale im Austria Wien-Tor

Die Austria kämpft neben dem Einzug ins Cup-Halbfinale als Tabellenachter in der Liga noch um einen Platz in der Meistergruppe - für den finanziell angeschlagenen Verein wohl das wichtigere Ziel. Man hätte aber auch in Graz etwas zu verlieren, betonte Wimmer. "Es ist ein K.o.-Spiel." Das erste gegen Sturm seit 2018. Damals setzten sich die Wiener in der zweiten Cup-Runde zu Hause mit 2:0 durch.