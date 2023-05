Jetzt LIVE: ÖFB-Cupfinale Rapid Wien gegen Sturm Graz im Ticker

Rapid Wien und Sturm Graz spielen heute um den Gewinn des ÖFB-Cups. Der letzte Cupsieg von Rapid ist inzwischen viele Jahre her und stammt aus dem Jahr 1995. Wie geht es diesmal aus? Wir berichten ab 20.30 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Am Sonntagabend (20.30 Uhr/live ORF 1) kommt es in der ausverkauften Klagenfurter Arena beim Finale zwischen Rapid Wien und Sturm Graz zu einem Schlager vor großer Kulisse. Die zwölf Kilogramm schwere ÖFB-Cup-Trophäe wird erstmals seit fünf Jahren nicht an Red Bull Salzburg gehen.

Rapid Wien will im ÖFB-Cupfinale Geschichte schreiben

Sturm Graz gewann 2018 ÖFB-Cupfinale gegen Salzburg

Grazer vor ÖFB-Cupfinale Favorit gegen Rapid Wien



Als nomineller Favorit tritt Sturm an. Die Grazer eliminierten im Viertelfinale Salzburg im Elferschießen auswärts, zwangen danach auch den LASK daheim in die Knie (1:0) und dürfen außerdem auf neun Partien ohne Niederlage gegen Rapid zurückblicken. Alle drei bisherigen Saisonduelle gingen an den Bundesliga-Zweiten. Trainer Christian Ilzer erwartete "ein Duell auf Augenhöhe. Mit der nötigen Kraft, der Qualität und der richtigen Strategie müssen wir versuchen, das Spiel in unsere Richtung zu kippen."