Jetzt LIVE: LASK Linz gegen Sturm Graz im Ticker

Fußball-Vizemeister LASK steht vor dem letzten Kraftakt in diesem Jahr. Das Heimspiel am Sonntag (17.00 Uhr) gegen Sturm Graz ist die 31. Bewerbspartie der Linzer in der laufenden Saison - kein anderer österreichischer Club war seit Juli öfter im Einsatz. Dennoch sieht Trainer Valerien Ismael seine Mannschaft für das Duell mit den Steirern gerüstet.

Der 44-Jährige geht von einer schwierigen Partie aus. "Sturm hat eine gute Mannschaft mit hoher individueller Qualität. Wir müssen extrem wach sein. Sie haben beim LASK zuletzt immer gut ausgesehen." Sein Club hat aus den jüngsten drei Heimspielen gegen die Grazer nur einen Punkt ergattert. Zudem holte Sturm in dieser Saison in der Fremde mehr Zähler als vor eigenem Publikum.

Sturm Graz will nach Heimniederlage nach vorne schauen

Geht es nach Nestor El Maestro, werden die LASK-Profis allerdings schon am 9. Jänner ihre erste Einheit absolvieren. "Ich fühle eine hohe Konzentration der Spieler, sie sind gut drauf. Der Spielfähigkeitszustand mancher unserer Akteure ist deutlich besser als in der Woche zuvor", erzählte der Coach. Das Heim-1:2 am vergangenen Wochenende gegen Altach sei ein "brutaler Nackenschlag" gewesen. "Aber wir bewegen uns, was die Punkte betrifft, im Rahmen der Normalität."