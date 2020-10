Jetzt LIVE: LASK Linz gegen SKN St. Pölten im Ticker

Nach dem Europa-League-Auftritt in London gibt es für den LASK am Sonntag gegen St. Pölten wieder Bundesliga-Alltag. Wir berichten ab 14.30 Uhr live vom Match im Ticker.

Auf der Gugl gastiert ein ausgeruhtes und punktegleiches Team, das der Konkurrenz in dieser Saison schon öfters Probleme bereitete. "Das ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns, um vorne dranzubleiben", betonte LASK-Trainer Dominik Thalhammer noch am Abend des 0:3 gegen Tottenham.

LASK will in der Bundesliga Punkte sammeln

Gut möglich, dass bei Anpfiff in Linz Serienmeister Salzburg schon vorgelegt und seinen Vorsprung auf den LASK auf acht Punkte ausgebaut hat. Auch Rapid (gastiert bei WAC) rangiert derzeit mit zehn Punkten drei vor dem LASK, der die fünfte Runde mit leicht verändertem Personal in Angriff nehmen könnte.

Denn die Europacup-Partie war intensiv und endete für den LASK mit einem angeschlagen Trio. Der Gesundheitsstatus von James Holland, Rene Renner und Andres Andrade war vor der Rückkehr nach Linz am Freitagabend noch ungewiss. "Wir müssen abklären, welche Spieler fit sind und dann legen wir unsere ganze Energie in das Spiel am Sonntag", sagte Thalhammer.