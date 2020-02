Jetzt LIVE: LASK Linz gegen SKN St. Pölten im Ticker

Der LASK will am Sonntag die Tabellenführung weiter behalten und empfängt Nachzügler SKN St. Pölten. Wir berichten ab 14.30 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Im Fernkampf um den Titel verteidigen die Linzer drei Tage nach dem 1:1 in der Europa League bei Alkmaar einen Punkt Vorsprung auf die ebenfalls am Sonntag bei der Austria gastierenden Salzburger.

LASK Linz will konzentrierte Leistung abrufen

"Uns erwartet am Sonntag ein kompakt stehender Gegner", sagte LASK-Coach Valerien Ismael, dessen Truppe den ersten Saisonvergleich in St. Pölten mit 3:0 für sich entschied. "Man hat bereits im Hinspiel gesehen, dass St. Pölten läuferisch stark ist und viel investiert. Zudem haben sie sehr gute Spieler in ihren Reihen", warnte der Franzose. "Für uns gilt es, eine konzentrierte Leistung abzuliefern. Wir werden viel Ballbesitz haben. Es gilt, Lösungen zu finden sowie in unserem Spiel nach vorne wieder Geduld zu beweisen."