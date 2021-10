Jetzt LIVE: LASK Linz gegen SCR Altach im Ticker

Der LASK peilt gegen Altach den Sprung in die obere Tabellenhälfte an. Nach dem Unentschieden gegen Salzburg haben die Altacher aber Selbstvertrauen getankt. Wir berichten ab 14.30 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Es ist ein suchender LASK, der am Sonntag (14.30 Uhr) in der zwölften Runde der Fußball-Bundesliga seinen Tabellennachbarn aus Altach empfängt. In der Conference League nach dem 3:0 in Armenien zwar auf Aufstiegskurs, machen sich die Athletiker mit ihren Leistungsschwankungen das Leben selbst schwer. Gegen die Vorarlberger droht sogar der Rückfall auf den letzten Platz, umgekehrt könnte der LASK mit einem Sieg in die obere Tabellenhälfte kommen.