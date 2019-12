Jetzt LIVE: LASK Linz gegen Rapid Wien im Ticker

LASK Linz will nach den jüngsten Erfolgen auch gegen Rapid Wien voll punkten. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Rapid befindet sich der LASK auf der Erfolgswelle. In der Fußball-Bundesliga wurden die vergangenen sieben Partien allesamt gewonnen, die jüngsten vier davon ohne Gegentor. In dieser Tonart soll es gegen Rapid weitergehen. "Das Momentum ist auf unserer Seite, und das wollen und müssen wir behalten", sagte Trainer Valerien Ismael.

Gefeiert wurde das Weiterkommen in der Europa League kurz, aber intensiv. Am Freitag begann "die Vorbereitung auf das nächste Topspiel", wie es Ismael formulierte. "Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass wir sofort unter Spannung bleiben, dass wir schnell den Fokus wieder finden."

Die ganz große Party musste in Trondheim ausbleiben, erklärte Thomas Goiginger, "weil wir am Sonntag wieder ein sehr, sehr schwieriges Spiel haben".

Rapid Wien erwartet hartes Spiel

Die jüngsten Duelle beider Teams waren hart umkämpft. In der Liga gewann der LASK zuletzt dreimal in Folge mit einem Tor Unterschied, dafür setzte sich Rapid im Frühjahr im Cup in Pasching nach Elfmeterschießen durch. "Wir fahren hin, um Punkte mitzunehmen, aber dafür müssen wir alles abrufen", sagte der Hütteldorfer Coach Dietmar Kühbauer.

Den LASK bezeichnete der Burgenländer als äußerst defensivstark und gefährlich im Umschaltspiel. "Doch auch wir werden unsere Umschaltsituationen haben, und die müssen wir nützen", forderte Kühbauer.