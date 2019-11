Jetzt LIVE: LASK Linz gegen FC Admira im Ticker

Nach dem Sieg in der Europa League empfängt LASK Linz in der Bundesliga Schlusslicht Admira. Wir berichten ab 14.30 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Für LASK Linz zählen nur drei Punkte

Der nur drei Zähler hinter dem ungeschlagenen Titelverteidiger Salzburg liegende Vizemeister hat seine jüngsten fünf Liga-Matches allesamt gewonnen. Mit dem 0:1 am 31. August zu Hause gegen den WAC hat der LASK überhaupt erst eine Niederlage in dieser Meisterschaftssaison kassiert. Die Admira hat dagegen seit der Verpflichtung von Chefcoach Klaus Schmidt, der Anfang September Reiner Geyer abgelöst hatte, acht (jeweils zwei Siege und Remis in sieben Runden) ihrer neun Punkte geholt.

Admira in der Außenseiterrolle

Der Steirer war vom Europa-League-Match am Donnerstagabend sichtlich beeindruckt. "Das war ein super Spiel, in dem man die Stärken der Mannschaft klar gesehen hat. Wenn sie einmal losgelassen sind, dann geht's dahin, wobei ihnen Eindhoven von der Idee her da auch mit in die Karten gespielt hat", erklärte Schmidt.