Jetzt LIVE: LASK Linz gegen Austria Wien im Ticker

Zum Beginn der neuen Bundesligasaison treffen LASK Linz und Austria Wien aufeinander. Wir berichten ab 20.30 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Ein neuer Mann steht auch bei den Gästen an der Seitenlinie. Peter Stöger gibt nach sieben Jahren sein Bundesliga-Comeback. Der ehemalige Meistermacher der Austria bremste freilich die Erwartungshaltung in seinen verjüngten Kader. "Wir sind darauf eingestellt, dass das ganze Jahr ein Reifeprozess sein wird. Dass die ganze Saison eine Challenge wird in allen Bereichen", sagte der ehemalige Köln- und Dortmund-Coach.