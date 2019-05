Jetzt LIVE: LASK Linz gegen Austria Wien im Ticker

Die letzte Bundesligarunde hat es für Austria Wien noch in sich. Will man den vierten Tabellenplatz noch absichern, müssen drei Punkte her. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Beim LASK muss die Wiener Austria mehr Punkte holen als der WAC im Parallelspiel gegen Sturm Graz. Nur dann können die Wiener die drittplatzierten Kärntner noch abfangen und das Ticket für die Europa-League-Gruppenphase lösen. “Wir spielen voll auf Sieg”, sagte Austria-Coach Robert Ibertsberger.

Austria Wien will den vierten Platz absichern Ohne den gesperrten Mittelfeldmann James Jeggo wäre mit zumindest einem Punkt in jedem Fall der vierte Platz fixiert, mit dem man in der dritten EL-Qualirunde einsteigt. Genauso ist bei einer Niederlage und gleichzeitigem Sieg Sturms aber auch ein Abrutschen auf Rang fünf noch möglich, dann müsste man im Kampf um den letzten EC-Platz noch ins Play-off. “Wir haben es in eigener Hand, den vierten Platz abzusichern, haben gleichzeitig aber auch noch die große Chance auf Platz drei – und die wollen wir nutzen. Genau so werden wir auch in diese Partie gehen. Wir fokussieren uns darauf, dass wir unsere Aufgabe erledigen”, betonte der Austria-Trainer.

“Wir sind überzeugt, dass auch diesmal wieder einiges für uns möglich ist. Das 2:2 war sehr aufschlussreich. Wir versuchen, jene Aspekte, die zuletzt gegen den LASK schon gut funktioniert haben, wieder umzusetzen”, erklärte Ibertsberger, der auch um seinen eigenen Job kämpft.

Für den LASK geht es zum Ausklang einer der erfolgreichsten Saisonen der Vereinshistorie rein tabellentechnisch um nichts mehr. Platz zwei ist fix, die genaue Ausgangslage im internationalen Geschäft klärt sich erst am Mittwoch: Holt Chelsea im EL-Finale gegen Arsenal den Titel, würden die Linzer erst in der dritten Champions-League-Qualirunde einsteigen und hätten so die EL-Gruppenphase fix. Der neue Trainer wird laut Vereinsangaben vom Freitag am Dienstag präsentiert werden. Vieles deutet auf den langjährigen französischen Deutschland-Legionär Valerien Ismael hin, der als Coach bisher aber noch keine Erfolge verbuchen konnte.

Emotionale letzte Runde bei LASK Linz Für einige Akteure dürfte es ein emotionaler Abschied werden. Trainer Glasner und Goalgetter Joao Victor wechseln nach Wolfsburg. “Bei der Mannschaftsbesprechung vor dem Spiel werde ich die letzten vier Jahre Revue passieren lassen. Nach so vielen Emotionen in den letzten Tagen werden wir am Sonntag den Höhepunkt haben. An diesen Tag werde ich mich sicher mein ganzes Leben lang mit viel Freude und Stolz erinnern”, sagte Glasner.