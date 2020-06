Jetzt LIVE: LASK gegen WAC im Ticker

Für den zweitplatzierten LASK geht es theoretisch noch um den Meistertitel, für den WAC ist von Platz zwei abwärts alles möglich. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

LASK will den dritten Platz absichern

Vizemeister LASK kann mit einem Sieg den dritten Platz mathematisch absichern. Dieser wäre in der Endabrechnung gleichbedeutend mit der direkten Qualifikation für die Europa-League-Gruppenphase, die der LASK ja in dieser Saison schon einmal gemeistert hat. Trainer Valerien Ismael bezeichnete das Spiel dementsprechend als Finale. "Das ist, was wir uns erhofft haben in dieser zweiten Hälfte der Meistergruppe", meinte der Franzose. "Das haben wir hervorragend gemacht, wir sind voll auf Schiene. Jetzt wollen wir diesen Schritt vollziehen am Sonntag."