Jetzt LIVE: LASK gegen Sturm Graz im Ticker

Voller Optimismus nimmt der LASK das Fußball-Bundesliga-Heimspiel am Sonntag gegen Sturm Graz in Angriff. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

LASK legt Fokus auf Verbesserungen

Die Oberösterreicher liegen derzeit auf Platz drei, sechs Punkte hinter Spitzenreiter Red Bull Salzburg und einen Zähler vor dem Vierten Sturm. Tabellenpositionen und Punkte spielen derzeit aber laut Thalhammer nur eine untergeordnete Rolle. "Es ist wichtig, dass wir in den kommenden Partien nicht so auf das Endergebnis schauen, sondern dass wir ein paar Punkte gefunden haben, die wir besser machen können. Wenn wir den Fokus auf ständigen Verbesserungen haben, hoffe ich nicht, dass wir verkrampfen", sagte Thalhammer.

Ein Blick auf die jüngste Heimstatistik trägt nicht zur Entspannung bei - beide Partien in diesem Jahr in Pasching wurden verloren. Ob dies an der im Vergleich zum Linzer Stadion kleineren Spielfläche liegt, wollte Thalhammer nicht beurteilen. "Es ist spekulativ, ob hier ein kausaler Zusammenhang besteht. Gegen Wattens (Anm.: 2:4) war es einfach keine gute Leistung, ich weiß nicht, ob wir da auf der Gugl besser gespielt hätten. Und gegen Rapid (1:2) war es eine Schnittpartie. Jetzt liegt es an uns zu beweisen, dass wir in Pasching gut spielen können", betonte Thalhammer.