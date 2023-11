Jetzt LIVE: Hartberg gegen Rapid Wien im Ticker

In der 14. Runde der Fußball-Bundesliga am Samstag wartet für Rapid Wien beim TSV Hartberg eine besonders knifflige Aufgabe. Wir berichten ab 17.00 Uhr im Live-Ticker vom Spiel.

Im letzten Spiel vor der Länderspielpause will Rapid Wien den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen prolongieren. Das könnte jedoch knifflig werden, denn TSV Hartberg ist das Überraschungsteam der Saison und liegt in der Tabelle als Vierter zwei Plätze und vier Punkte vor Grün-Weiß.

"Sehr unterschätzte Mannschaft": Rapid Wien in Hartberg gefordert

"Es wartet eine riesengroße Herausforderung auf uns", sagte Rapid-Trainer Zoran Barisic, dessen Team in den vergangenen neun Pflichtspielen nur eine Niederlage kassiert hat. Zuletzt feierten die Wiener zwei Siege im ÖFB-Cup in Amstetten (5:1) und in der Liga in Altach (2:0). Auch das dritte Auswärtsspiel in Folge soll positiv gestaltet werden. "Wir brauchen eine sehr gute Leistung und ich hoffe, dass wir an die letzten Spiele anknüpfen können. Wir wollen mit drei Punkten nach Hause fahren", erklärte der Coach.