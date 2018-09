Jetzt LIVE: FC Wacker Innsbruck gegen Admira im Ticker

Sowohl für Wacker Innsbruck als auch für die Admira geht es nach einer Niederlage heute um wichtige Punkte. Wir berichten ab 14.30 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Der FC Wacker Innsbruck hat am Sonntag (14.30 Uhr) in der achten Runde der Fußball-Bundesliga den FC Admira zu Gast. Das Duell des Neunten mit dem Zehnten im Tivoli Stadion Tirol hat für beide Teams große Bedeutung, gilt es doch, sich Luft im Abstiegskampf zu verschaffen. Sowohl die Tiroler als auch die Niederösterreicher mussten zuletzt eine bittere Niederlage verkraften.

“Die Tabellensituation sagt vieles aus, es ist für beide wichtig zu punkten, um ein bisschen weiter oben anzudocken. Die Nerven werden ein bisschen angespannt sein”, verlautete Daxbacher. Sein Team hat bisher nur bei den 2:1-Siegen in Altach und gegen Hartberg Punkte gesammelt. “Wir haben schon vor der Saison betont, dass es zu erwarten ist, dass wir mit mehr Niederlagen umgehen müssen. Ich habe das Gefühl, dass alle bei der Sache sind, der Teamgeist okay ist und es noch keinen Bruch in der Mannschaft gibt”, erläuterte der Wacker-Coach.

Das bisher letzte Bundesligaduell der beiden Teams endete am 25. März 2014 mit 0:0. Zuvor war die Admira oftmals ein gern gesehener Gegner der Tiroler. Sie haben mit 56 Siegen so oft wie gegen keinen anderen Gegner in der Liga gewonnen. Zu Hause gab es in den jüngsten neun Vergleichen bei fünf Siegen und drei Remis nur eine Niederlage am 29. Juli 2012 (1:2).