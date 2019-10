Jetzt LIVE: FC Admira gegen WSG Tirol im Ticker

Die Admira geht als Schlusslicht der Fußball-Bundesliga noch immer sieglos ins Heimduell mit Aufsteiger WSG Tirol. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

"Für uns ist es egal ob vor, während oder nach der Länderspielpause - wir brauchen einfach Punkte", betonte Admira-Trainer Klaus Schmidt. Unter seiner Führung wurde in drei Partien einer von zwei Punkten geholt.

FC Admira braucht dringend Punkte

Das war beim 1:1 gegen den Vorletzten St. Pölten der Fall. Zuletzt gab es ein deutliches 1:4 bei Sturm in Graz. "Wir haben da teils guten Fußball gespielt, gezeigt, dass wir uns im Ballbesitz verbessert haben und auch die eine oder andere Möglichkeit gehabt. Vier Gegentore sind aber einfach zu viel", blickte Schmidt noch einmal zurück. Deshalb wurde unter der Woche das Hauptaugenmerk auf die Defensive und der Arbeit für einen kompakteren Auftritt gelegt. "Natürlich wollen wir endlich einmal gewinnen, aber auch hinten die Null stehen haben. Es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir stabiler werden und dann auf dem Fundament aufbauen können", meinte der 51-jährige Steirer.

Positiv ist für ihn, dass mit Offensivkraft Kolja Pusch und Abwehrspieler Fabio Strauss zwei wichtige Spieler nach Verletzungen zurück sind. Auf der anderen Seite mussten aber auch mit den an muskulären Problemen laborierenden Daniel Toth und Dominik Starkl zwei Akteure auf die Ausfallsliste gesetzt werden. Auch die Tiroler können nicht aus dem Vollen schöpfen. Abwehrchef Ione Cabrera fehlt nach seiner Schulter-Operation, Benjamin Pranter macht ein Muskelfasereinriss zu schaffen. "Wir haben einen breiten, tollen Kader mit 25 Spielern. Ich vertraue jedem restlos", wollte WSG-Coach Thomas Silberberger nicht jammern.

Sein Team ist durch den 5:2-Sieg in der 2. ÖFB-Cup-Runde gegen die Austria und dem erkämpften 2:2 beim WAC klar im Aufwind. "Wir sind sehr gut drauf, haben Selbstvertrauen getankt, ich habe daher ein sehr gutes Gefühl", verlautete der Tiroler. Drei Punkte sind das erklärte Ziel. Das würde auch für viel Ruhe in der Länderspielpause sorgen. Die achtplatzierten Tiroler, bei denen Tormann Ferdinand Oswald (29) und Stürmer Zlatko Dedic (35) am Spieltag Geburtstag haben, können den Abstand auf das Tabellenende mit einem Sieg auf zehn Punkte vergrößern. Logisch daher, dass Silberberger die Partie als "richtungsweisend" einstufte.