Jetzt LIVE: FC Admira gegen WAC im Ticker

Für den WAC zählt bei der ersatzgeschwächten Admira am Sonntag nur ein Sieg. Wir berichten ab 14.30 Uhr live vom Match im Ticker.

Nach dem sensationellen 4:1-Europa-League-Triumph bei Feyenoord Rotterdam geht es für den WAC am Sonntag (14.30 Uhr) in der sechsten Runde der Fußball-Bundesliga mit dem Gastspiel bei der Admira weiter. Das erklärte Ziel der Wolfsberger beim Tabellenneunten ist der zweite Meisterschaftssieg, mit dem man sich vom zehnten Rang ins Tabellenmittelfeld verbessern will. "Das ist ein Gegner, gegen den wir voll punkten müssen", forderte WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer.